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اليوم.. وزير النقل يتفقد طريق شبرا بنها للوقوف على سير العمل

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اليوم.. وزير النقل يتفقد طريق شبرا بنها للوقوف على سير العمل اليوم.. وزير النقل يتفقد طريق شبرا بنها للوقوف على سير العمل
يتفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اليوم الثلاثاء طريق (شبرا - بنها، والدائرى الإقليمى) ضمن المشروع القومى للطرق، وذلك للوقوف على سير العمل بالمشروع.

وكان وزير النقل، أكد على أنه سيتم الانتهاء من طريق شبرا/ بنها المدرج بالمشروع القومى للطرق نهاية سبتمبر المقبل، مع الانتهاء من الطريق الدائرى الإقليمى قبل نهاية 2016، وأنه كلف الشركات المنفذة بالعمل بنظام الورديات على مدار اليوم بالكامل لرفع معدلات التنفيذ والالتزام بهذه المواعيد.


>النقل:انتهاء طريق شبرا ـ بنها سبتمبر المقبل والدائرى الإقليمى نهاية العام الجارى

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