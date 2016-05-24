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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وفدا من البرلمان الفرنسى

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اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وفدا من البرلمان الفرنسى اليوم.. رئيس الوزراء يلتقى وفدا من البرلمان الفرنسى
يلتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، وفدا من البرلمان الفرنسى الذى يزور حاليا، ويتناول اللقاء عددا من القضايا على الساحة الدولية حاليا.

وعقب هذا اللقاء يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن أصول الدولة المستغلة وكيفية الاستفادة منها بالإضافة إلى اجتماع مع جمعية الصداقة المصرية _ الفرنسية.

ويشهد رئيس الوزراء اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة ودولة النمسا فى إدارة المخلفات الصلبة.

- رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارات ويبحث مشاكل المستثمرين
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