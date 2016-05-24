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وزير قطاع الأعمال يفتتح فروعا تجارية بـ17 مليون جنيه الأسبوع المقبل

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وزير قطاع الأعمال يفتتح فروعا تجارية بـ17 مليون جنيه الأسبوع المقبل وزير قطاع الأعمال يفتتح فروعا تجارية بـ17 مليون جنيه الأسبوع المقبل
يفتتح الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع المقبل، عددا من الفروع التجارية التابعة لشركات التجارة التى تملكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك بتكلفة 17 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.

يرافق الوزير خلال الافتتاح ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ورؤساء الشركات التابعة حمدى أحمد رئيس شركة صيدناوى ومحمد عمارة رئيس شركة بيع المصنوعات، حيث سيتم افتتاح فرع بنها التابع لشركة بيع المصنوعات، والذى تكلف تطويره 6 ملايين جنيه بالمشاركة مع أحد المستثمرين، كما سيتم افتتاح فروع بركة السبع ومنوف والشهداء وأشمون والباجور بمحافظة المنوفية، بتكلفة 11 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا.


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