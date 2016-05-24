أخبار عاجلة

بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4 آلاف رأس من الجمال الحية واردة من السودان

Google+ Print
الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4 آلاف رأس من الجمال الحية واردة من السودان الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4 آلاف رأس من الجمال الحية واردة من السودان
استقبل الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل فى أسوان، اليوم الثلاثاء، أربعة آلاف رأس من الجمال الحية الواردة من دولة السودان عن طريق معبر أرقين البرى جنوب محافظة أسوان.

جارى سحب عينات من شحنة الجمال وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية قبل السماح بالإفراج عنها وتسليمها للوكلاء تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية.


>محافظ أسوان يطمئن رئيس مجلس النواب على شحنة الجمال السودانية

الحجر البيطرى فى أبوسمبل بأسوان يفرج عن شحنة 3 آلاف جمل قادمة من السودان

بيطرى البحر الأحمر: لا إصابات فى الجمال الواردة من السودان عبر منفذ حدربة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365