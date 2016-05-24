الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4 آلاف رأس من الجمال الحية واردة من السودان

استقبل الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل فى أسوان، اليوم الثلاثاء، أربعة آلاف رأس من الجمال الحية الواردة من دولة السودان عن طريق معبر أرقين البرى جنوب محافظة أسوان.

جارى سحب عينات من شحنة الجمال وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية قبل السماح بالإفراج عنها وتسليمها للوكلاء تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية.

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