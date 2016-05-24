«محافظ أسيوط» يجرى حركة محليات كبرى للإستعانة بالقيادات الشبابية

مراسل «ONA»:

> اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، اليوم، حركة محليات كبرى داخل المحافظة شملت تعيين سكرتير عام مساعد للمحافظة وتغيير بعض رؤساء الاحياء والمراكز ونوابهم وذلك لضخ دماء جديدة بالوحدات المحلية واتاحة الفرصة للشباب لتولى المناصب القيادية والدفع بالقيادات الشابة والكفاءات لتولى المناصب التنفيذية بالمحافظة .

وأصدر «المحافظ» القرار رقم 592 لسنة 2016 ، والخاص بتكليف نبيلة على محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط ، للقيام بأعمال السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما أصدر قرار رقم 593 لسنة 2016 والخاص بنقل سامح عبد العليم محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم للعمل بديوان عام المحافظة للعمل بديوان عام المحافظة كمستشار المحافظ لشئون المحليات، ونقل صلاح محمد عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتيج للعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بالديوان العام وتكليف المهندس مدحت محمد حسن مدير المتابعة الميدانية للعمل مدير ادارة الاستثمار بديوان المحافظة وندب محمد احمد بشير بمديرية التربية والتعليم للعمل بديوان عام المحافظة نائب مدير مكتب المحافظ .

وشملت الحركة القرار رقم 595 لسنة 2016 والخاص بندب كلا من ايمن محمد محروس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط وندب ابوالعيون عزتلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط وندب محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتيج وندب هويدا شافعى بدوى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم وندب يحيى جلال حسن الشيمى نائب للوحدة المحلية بمركز ومدينة ساحل سليم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح وندب منار كامل مصطفى مدير مركز المعلومات بالفتح للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحى شرق وندب مدحت محمد حسن القاضى من مديرية التربية والتعليم للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحى غرب وتكليف المهندسة هالة محمد عبد اللاه مدير الادارة الهندسية بمركز اسيوط للعمل نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسيوط وندب شارف عيد احمد من مديرية التموين للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط .

وندب أحمد ثابت محمد من ديوان عام المحافظة للعمل نائبا لوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط وندب عبد الفتاح محمد احمد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وندب محمود محمد سعد نائب رئيس الوحدة المحلية لحى غرب للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية وندب ناجح سعد ابراهيم نائب رئيس الوحدة المحلية لحى شرق للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم وتكليف المهندسة غادة محمود محمد مدير ادارة التراخيص بحى شرق للعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحى شرق .

وأضاف، أن الحركة شملت تصعيد عددًا من رؤساء الأحياء الى رؤساء مدن بالاضافة الى الدفع بعددًا من القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية .