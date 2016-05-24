5 نصائح لمواجهة الصلع الوراثى.. لا تضع "جل" ولا تصبغ شعرك أهمها

"الصلع الوراثى" يعتبر أكثر المشاكل التى تؤثر على مظهر الرجال والنساء، وإن كان الرجال أكثر عرضة لها من النساء، وحول إيجاد حلول ونصائح لمواجهة الصلع ومعرفة هل هذا المرض يمكن الشفاء منه وإمكانية طرق للوقاية منه تقول الدكتور مهجة حنا جرجس استشارى الأمراض الجلدية: إن عوامل إصابة الإنسان بـ"الصلع" تكون وراثية 100%، لذلك فنسبة علاجها 0%، فهو مرض مزمن مثل السكر والضغط، ولكن ما يمكن عمله لتفادى أضراره بتساقط الشعر هو الاستمرار فى العلاج دون انقطاع.

وعن وجود طرق طبيعية يمكن استخدامها لعلاج هذا المرض، أكدت د. مهجة إنه لا توجد أى وصفة طبيعية من المنزل يمكن استخدامها لعلاج الصلع الوراثى، ولكن هناك خطوات يجب أن يتبعها المصابون به لتجنب أضراره وسرعة إنبات الشعر مرة أخرى، ومنها حقن الشعر ببعض العلاجات التى تزيد من الدورة الدموية، لكى تتعادل هرمون الذكورة، وكذلك استخدام بعض البخاخات التى تساعد أيضا على إنبات شعر جديد.

وعن بقية التعليمات الخاصة بتجنب زيادة تساقط الشعر الناتج عن الصلع الوراثى، أوضحت د. مهجة أن هناك بعض النصائح المهمة التى تساعد فى تفادى تأثير الصلع الوراثى وهى:

1- عدم استخدام الجل، حيث إن ضرره كبير على الشعر، فبمجرد وضعه يحرق البصيلات.

>2- الابتعاد عن الشامبوهات الكيميائية الموجودة فى الأسواق واستبدالها بالمكونة من الأعشاب الطبيعية.

>3- الابتعاد تماما عن مصففات الشعر.

>4- البعد عن صبغ الشعر.

>5- الاستمرار فى أخذ العلاج بصفة مستمرة دون انقطاع بخلاف فترة راحة الجسم، بحيث يحصل المصاب على جرعته الأولى لمدة 6 أشهر، ثم يأخذ فترة إجازة لمدة شهر ليعاود استخدام علاجه مرة ثانية لفترة 6 شهور أخرى، على أن تكون هذه المدة ثابتة فى تطبيقها مدى الحياة، لتفادى سقوط الشعر بسبب الصلع.

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