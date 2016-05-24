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نائب رئيس البنك الدولي يزور الأقصر لتفقد عدد من المشروعات

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نائب رئيس البنك الدولي يزور الأقصر لتفقد عدد من المشروعات نائب رئيس البنك الدولي يزور الأقصر لتفقد عدد من المشروعات

محافظة الاقصر

مراسل«ONA»:
> يزور كايل بيترز نائب رئيس البنك الدولى والوفد المرافق له محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، لتفقد عدد من المشروعات الممولة من البنك الدولي .
> وتتضمن زيارة نائب رئيس البنك الدولى بمحافظة الأقصر، تفقد أنشطة برنامج تكافل وكرامة بمركز البياضية برفقة محمد بدر محافظ الأقصر لمشاهدة خطوات عمل مشروع تكافل وكرامة بالبياضية على أرض الواقع من خلال زيارة وحدة البياضية الاجتماعية.

كما سيتابع مسئول البنك الدولي، عمليات تسجيل الأسر على قاعدة البيانات وبداية صرف الأسر لبطاقات الصراف الآلى الخاصة بالمشروع، ومقابلة عدد من الأسر المستفيدة من البرنامج وعدد من الرائدات الريفيات، وكذلك الإعلاميين الذين تم تدريبهم ببرنامج تكافل وكرامة.

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