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انفجار قوي يهز فندق ماجستيك بالمغرب

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انفجار قوي يهز فندق ماجستيك بالمغرب انفجار قوي يهز فندق ماجستيك بالمغرب

انفجار – أرشيفية

هز انفجار قوي فجر اليوم الثلاثاء، فندق “ماجستيك” في الدار البيضاء بالمغرب ما تسبب في حالة من الذعر عمت أرجاء المدينة التي استيقظت على دوى الانفجار.

وكشف عاملون بفندق “ماجستيك”، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” الفضائية اليوم الثلاثاء، بأن السبب الرئيسي للحادث الذي هز الفندق في الساعات الأولى من صباح اليوم، يعود إلى انفجار سخان ضخم للماء، بحسب وسائل إعلام مغربية.

وتسبب الانفجار بإصابة العديد، من بينهم اثنان أصيبا بجروح خطرة، كما تسبب الانفجار بخسائر مادية لم يكشف عن حجمها بعد.

وقد تمكن رجال الإطفاء من التدخل في الوقت المناسب، وإخماد الحريق الذي نشب بعد الانفجار، قبل أن يمتد للأبنية المجاورة.

ويعتبر فندق “ماجستيك” من أشهر وأقدم الفنادق بمدينة الدار البيضاء.

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