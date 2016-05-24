ضبط ربة منزل وعشيقها تخلصا من زوجها بإلقاءه في بحر يوسف بأسيوط

مراسل«ONA»:

> تمكنت وحدة مباحث مركز أسيوط، اليوم الثلاثاء، من ضبط ربة منزل وعشيقها تخلصًا من زوجها وألقيا بجثته في بحر يوسف بديروط .

> كان اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط في 11 أبريل الماضي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي في بالعثور علي جثة طافية بترعة بحر يوسف بجوار مستشفي حميات ديروط دائرة المركز .

وبانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين قيام الأهالي بانتشال الجثة وأنها لذكر في العقد الرابع من العمر وبمناظرتها وجد بها أثار لجرحين بجانب العين اليمنى واليسرى بمتابعة الصفة التشريحية تبين إصابته بكسر بالجمجمة.

> توصلت التحريات إلى أن جثة « ج.ف.م» مبلط سيراميك ومقيم قرية بني حسين مركز أسيوط و المبلغ بغيابه و باستدعاء شقيقه « ج.ف. م » فلاح ومقيم بني حسين مركز أسيوط ، حيث تعرف علي الجثة، وأفاد أنها لشقيقه المبلغ بغيابه وبالعرض علي النيابة قررت تسليمه الجثة .

وتوصلت جهود البحث الى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من « ر.ر.ع » حاصل علي دبلوم، وزوجة المجني عليه وتدعى « م.ط.ع »حاصلة علي دبلوم يقيمان ذات الناحية وذلك لارتباطهما بعلاقة عاطفية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهم الواقعة.