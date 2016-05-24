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استئناف محاكمة صاحب شركة"كابيتال" اليوم المتهم بتوظيف الأموال

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استئناف محاكمة صاحب شركة"كابيتال" اليوم المتهم بتوظيف الأموال استئناف محاكمة صاحب شركة"كابيتال" اليوم المتهم بتوظيف الأموال
تستأنف محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء ، محاكمة رجل الأعمال محمد نبيل شرف، صاحب شركة "كابيتال"، المتهم بتوظيف أموال المواطنين.

وكان "محمد نبيل عبد العزيز شرف"صاحب شركة كابيتال أقام شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية كما أنشأ موقعا إلكترونيًا على الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقى الأموال لاستثمارها فى مجال المضاربات المالية خارج "الفوركس" البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح بين 7 و9% شهريا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.

وورد بالعقود التى حررها مع المودعين، أنه يقوم بالمضاربة فى البورصة فى الأسواق العالمية، ومن خلال تلك المضاربة يسدد الفوائد التى اتفق عليها معهم، إلا أن المتهم امتنع فجأة عن سداد فوائد المدعين بالحق المدنى وبدأ فى مماطلتهم، ما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء لاستعادة أموالهم.


>تأجيل محاكمة صاحب شركة "كابيتال" المتهم بتوظيف أموال المواطنين لـ24 مايو
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مصر 365

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