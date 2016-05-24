بالصور.. إنهاء خصومة بين مسلم وقبطى على يد رئيس مدينة الأقصر

نجح العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، فجر اليوم الثلاثاء، فى إنهاء خصومة بين مسلم ومسيحى، بديوان جمعية تنمية المجتمع بشرق السكة الحديد، وتمكن من وأد الفتنة قبل اشتعالها والوصول إلى حكم يرضى جميع الأطراف وإزالة سوء التفاهم العالق فى أذهانهما عبر لفيف من كبار رجال الدين الإسلامى والمسيحى بالأقصر.

وحضر فعاليات إنهاء الخصومة عدد من ذوى الرأى والمشورة من الطرفين، وتم التراضى فيما بينهماوإزالة الخلاف وتحديد جلسة صلح، برعاية فضيلة الشيخ يسرى محمد حسن كراع وكيل الوزارة بالأزهر الشريف، وقداسة الأنبا أرمانيوس، العميد محمد بهاء رئيس مباحث الأقصر.

ومن جانبه قال أحمد نسيم، إن مصدر الأديان السماوية واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذى شرعها، وهو الذى أوحى بها إلى رسله وأمرهم بتلبيغها، وهو الذي كلّف الناس بالتزامها، والوقوف عند حدودها، وتتجلى نظرة الإسلام إلى الأديان السماوية السابقة فى كونه يؤمن بها، ويقرر أنها وحى من السماء، ويصدّق ما جاء به هذا الوحى من تشريعات وأحكام، ويُلزم المسلمين جميعاً الإيمان بها وبالرسل الذين بلغوها، وقال تعالى: {آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير} ( البقرة 285 }.

وفى سياق متصل أكد "نسيم" إنه تم التوفيق بين الطرفين، وفى تواجد الخدمات الأمنية المناسبة تم عقد جلسة صلح بين أطراف الخصومة فى حضور حوالى أكثر من ثلاثون شخصاً، حيث تصافح المتخاصمان وتعانقا، ونال ذلك إستحسان جموع الحاضرين وذلك فى الليالى المباركة من شهر شعبان، والتأكيد على نبذ الخلافات ووأد الفتنة فى مهدها وإظهار روح التسامح والمحبة ، حيث إن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد وهذا ما أكد عليه أيضاً جميع الحاضرين.

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