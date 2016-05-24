«التربية» تحث الطلبة على تقديم طلبات الابتعاث قبل 30 يونيو

حثت وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة على التقدم بطلباتهم للابتعاث الخارجي واستكمال جميع الأوراق اللازمة لذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لقبول الطلبات والتي تستمر لغاية يوم الخميس الموافق لـ 30 من شهر يونيو المقبل. وتتوافق الجهود التي تبذلها الوزارة مع النهج الحكومي في استشراف المستقبل، وتعزيز ونشر روح الابتكار والإبداع في جميع مفاصل العمل الحكومي، حيث يشكل توفير الكوادر الوطنية المؤهلة العنصر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة، قامت الوزارة بإعادة النظر في برنامج الابتعاث للعام 2016-2017 وتطويره ليشمل التخصصات التي تخدم توجه الدولة المستقبلي المتعلق بالابتكار، واستشراف المستقبل، وعلم الفضاء، وريادة الأعمال. وقد تم اختيار الدول التي تتبوأ مراتب متقدمة في مؤشرات الابتكار كاليابان، والصين، وفنلندا، وكوريا الجنوبية كدول ذات أولوية في الابتعاث إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وألمانيا، وفرنسا، واسبانيا، وسنغافورة، والسويد.

وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي: "ندرك أهمية موائمة برنامج الابتعاث الخارجي مع الرؤية المستقبلية للدولة، حيث نعمل وفق استراتيجية مدروسة قوامها توجيهات القيادة الرشيدة التي حددت وبشكل واضح الأهداف المرحلية والمستقبلية لقطاع التعليم العالي والكيفية التي يسهم بها في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. ونعمل على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي من أجل تحديد التخصصات والاحتياجات اللازمة من الكفاءات البشرية في كل مجال".

ويشكل حملة الشهادات الجامعية نسبة قدرها 74% من إجمالي الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة، مقارنة بطلاب الدراسات العليا من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه والذين تبلغ نسبتهم 26% فقط. وتعكف الوزارة حالياً على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لرفع هذه النسبة لتصل إلى 50% خلال الأعوام الخمس المقبلة، الأمر الذي يتناسب مع الأهداف المنصوص عنها في الأجندة الوطنية والمتعلقة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة من جهة، وتعزيز حضور ومكانة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية من جهة أخرى.

وتركز أجندة الوزارة المستقبلية على الابتعاث لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية والابتعاث للدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) في المؤسسات التعليمية ذات المستوى المتميز والمحددة من قبل الوزارة نتيجة لحصولها على أعلى الدرجات بموجب التصنيفات الدولية المعتمدة .

كما استحدثت الوزارة العديد من شروط الابتعاث للعام 2016 – 2017 والتي تضمنت إجراءات تحسينية من أهمها اجتياز المقابلة الشخصية لمقدم طلب البعثة، وإحضار شهادة إعفاء/ تأجيل/ إنجاز من هيئة الخدمة الوطنية.

وفي إطار جهود الوزارة المستمرة لتحفيز الطلبة المبتعثين وتشجيعهم على التميز وغرس روح الابتكار لديهم، وتنمية الجانب الإبداعي، قامت الوزارة بتحديد المخصصات المالية للطالب المتميز. وقد ركزت الخطة بشكل عام على الطالب المتميز والذي يعرف بالطالب الملتحق بإحدى الجامعات التي تحتل مركزا في أفضل 100 جامعة عالميا بناء على جهات التصنيف العالمية المعتمدة، أو من يقوم بإجراء بحث في أحد المجالات التي تحتاجها الدولة، وفي إحدى المؤسسات التعليمية التي تحتل تصنيفاّ متقدما في بلد الدراسة، ومتابعة الطالب لدراسته في نفس الجامعة، والبرنامج الدراسي طوال فترة دراسته، بالإضافة إلى كونه متمتعا بحسن السيرة والسلوك.

وفيما يلي المجالات البحثية وهي:

• الابتكار واستشراف المستقبل

• علم الفضاء

• الطب والعلوم الصحية

• مصادر المياه (تحلية مياه البحر)

• الطاقة البديلة والمتجددة

• الاستدامة والتكنولوجيا النظيفة

• الزراعة ونظم الأغذية

• النقل والمواصلات والبنية التحية

• علم البحار والمحيطات

وبالإضافة إلى الراتب الشهري، توفر الوزارة لطالب البعثة مخصصات وبدلات مالية تتضمن قيمة تذكرة سفر. ورسوم دراسية، ونفقات التأمين الصحي، ونفقات الإقامة الكاملة، وكذلك بدل نقدي لشراء كتب ولوازم دراسية، يتم صرفه سنوياً. و مخصصات وبدلات مالية أخرى يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ((www.moe.gov.ae. وبشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، توفر الوزارة بعثات للطلبة المواطنين للدراسة في مؤسسات تعليمية في الخارج، وتصرف لهم النفقات المتعقلة بالوسائل والأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لهم.

ويتم استقبال طلبات الالتحاق إلكترونياً من خلال تطبيق البوابة الوطنية للمبتعثين، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال زيارة مركزي خدمة المتعاملين التابعين للوزارة في كل من أبوظبي (شارع الكرامة، البرج الدولي) ودبي (منطقة عود ميثاء-شارع الشيخ راشد- بناية سبيكتروم، بعد محطة البترول إينوك).

للاطلاع على الشروط والمعايير والدول ومؤسسات التعليم العالي المحددة للابتعاث الخارجي والمنح الداخلية يرجى زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.ae.