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تعرف على أعشاب طبيعية تقلل التوتر وتساعد على الاسترخاء

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تعرف على أعشاب طبيعية تقلل التوتر وتساعد على الاسترخاء تعرف على أعشاب طبيعية تقلل التوتر وتساعد على الاسترخاء
الإجهاد وضغوطات العمل ونمط الحياة غير المستقرة من الممكن أن تؤثر على الصحة وتؤدى إلى ظهور بعض الأعراض، مثل التعب ومشاكل النوم وعدم القدرة على التركيز بشكل جيد فى القيام بأى عمل، أما بالنسبة لأعراض الإجهاد البدنى فتشمل صعوبة فى التنفس وصداع ورعشة، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم والإصابة ببعض الأمراض الصحية.

وفى هذا السياق أكد تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن هناك أعشابا طبيعية تكون فعالة للغاية فيما يتعلق بتخفيف الإجهاد والتحكم فى التوتر بشكل فعال، وتتضمن الآتى: البابونج، فهو من الأعشاب المذهلة التى تعمل على تخفيف التوتر والإجهاد، ويتم تناوله كمشروب، كما أنه من أفضل مسكنات الإجهاد، خصوصا عند الأشخاص الذين لا يستطيعون النوم.

وأشار التقرير إلى أن نبات اللافندر يساعد على توفير الاسترخاء وتخفيف التوتر، ويتم غلى أوراقة المجففة فى الماء ويشرب كالشاى، ويمكن أن يتم استنشاقه، ليساعد فى تقليل التوتر والقلق.


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