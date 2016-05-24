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رئيس البنك الدولى يزور المعالم السياحية للأقصر اليوم

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رئيس البنك الدولى يزور المعالم السياحية للأقصر اليوم رئيس البنك الدولى يزور المعالم السياحية للأقصر اليوم
يصل، اليوم، رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم، إلى محافظة الأقصر، فى زيارة خاصة لمعابد البر الغربى، ومقابر وادى الملوك والملكات، ثم زيارة معبدى الأقصر والكرنك، وزيارة متحفى التحنيط، والأقصر الكبير بالبر الشرقى.

ومن المقرر، أن يستمع رئيس البنك الدولى لشرح تفصيلى عن مقبرة الفرعون الصغير" توت عنخ آمون" أصغر ملك فى التاريخ، ومشاهدة معالم منطقة مقابر وادى الملوك والملكات.

وكثفت شرطة السياحة والآثار لمنطقة جنوب الصعيد جهودها لتأمين تلك الزيارة الهامة، فيما أكد مصدر مسئول أن منطقة آثار البر الغربى استعدت لاستقبال هذا الضيف الكبير، موضحا أنها زيارة استيراتيجة هامة فى ظل حالة الركود السياحى الذى تشهده المحافظة السياحية، والتى سيكون لها مردود وفعل قوى على السياحة فى بشكل عام، والأقصر بشكل خاص، وستعتبر ترويجا عالميا للأقصر كمقصد سياحى آمن.


>- غداً.. رئيس البنك الدولى فى زيارة لآثار ومعابد الأقصر
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