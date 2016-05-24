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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارات ويبحث مشاكل المستثمرين

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رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارات ويبحث مشاكل المستثمرين رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارات ويبحث مشاكل المستثمرين
يلتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بحضور رجل الأعمال محمد فريد خميس، وهو اللقاء الذى تم تأجيله لأكثر من 3 مرات، نظرا لارتباطات رئيس الوزراء بعدد من الاجتماعات، ويتناول اللقاء مناقشة مشاكل المستثمرين ومطالبهم.

كما يشهد رئيس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويتابع التقارير المختلفة لتوافر السلع وضبط الأسعار بالأسواق قبل رمضان.


>- رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة الوزارية الخدمية

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