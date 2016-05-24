أخبار عاجلة

بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وفدا من البرلمان الفرنسى

Google+ Print
اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وفدا من البرلمان الفرنسى اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وفدا من البرلمان الفرنسى
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفد الصداقة الفرنسية بالبرلمان الفرنسى، لبحث تعزيز التعاون بين وفرنسا فى شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث إقليميا ودوليا.

كان وفد البرلمان الفرنسى، أكد أمس على أن وجود أعضائه فى مصر فى هذا التوقيت جاء دعماً لأسر ضحايا حادث الطائرة المنكوبة وتوطيداً للعلاقات البرلمانية بين البلدين.

وشدد الوفد الفرنسى على أهمية عودة السياحة بين البلدين، إضافة إلى تأكيده على أن الإرهاب لا وطن له، وأن فرنسا قد طالها هذا الإرهاب فى العام الماضى وبلجيكا هذا العام، لذلك "نسعى لتوطيد العلاقات بين برلمانى البلدين من أجل مكافحة هذا الإرهاب، وإصدار القوانين اللازمة لمكافحته".


>سامح شكرى يلتقى وفد الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف