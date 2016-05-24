اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل وفدا من البرلمان الفرنسى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفد الصداقة الفرنسية بالبرلمان الفرنسى، لبحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث إقليميا ودوليا.

كان وفد البرلمان الفرنسى، أكد أمس على أن وجود أعضائه فى مصر فى هذا التوقيت جاء دعماً لأسر ضحايا حادث الطائرة المنكوبة وتوطيداً للعلاقات البرلمانية بين البلدين.

وشدد الوفد الفرنسى على أهمية عودة السياحة بين البلدين، إضافة إلى تأكيده على أن الإرهاب لا وطن له، وأن فرنسا قد طالها هذا الإرهاب فى العام الماضى وبلجيكا هذا العام، لذلك "نسعى لتوطيد العلاقات بين برلمانى البلدين من أجل مكافحة هذا الإرهاب، وإصدار القوانين اللازمة لمكافحته".

سامح شكرى يلتقى وفد الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسى