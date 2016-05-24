بالصور..استمرار العمل فى "قناطر أسيوط".. وتحويل مجرى النيل وغمرها أول يونيو

قال المهندس حسين جلال المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، إنه سيتم تغيير مجرى النيل وغمر مشروع القناطر الجديدة بالمياه يوم 1 من شهر يونيو المقبل.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم وقف أعمال النزح الجوفى، ومن ثم ملئها بالمياه تدريجيا، بكمية مياه حوالى 600 ألف متر مكعب تبدأ من يوم الغمر، وتستمر حتى 15 يوما حتى تتساوى تدريجيا مع مياه النيل، وأشار جلال أنه تم تجهيز مواسير السيفون فى الأمام وجار حاليا التجهيز بالخلف والتى تستخدم فى ملء حفرة الإنشاء (أعمال الغمر).

وأوضح جلال أن هناك إجراءات قبيل غمر القناطر بالمياه حيث جار أعمال الحمايات خلف المفيض الشرقى ومحطة الكهرباء، وجار أعمال الردم بالطريق الخدمى الذى يربط القناطر القديمة بالجديدة داخل حفرة الإنشاء، وجار أيضا إنهاء الخرسانة المسلحة للجزء الأول من الحائط الفاصل وصب الخرسانة المسلحة للجزء الثانى بين محطة الكهرباء وجزيرة بنى مر. وجار استكمال أعمال التشطيبات لأسطح الخرسانات التى سوف تغمر بالمياه، وأعمال اختبارات البوابة رقم 8 بالمفيض الشرقى، وجار استكمال اللحامات لبوابات الهويس رقم 1 فى الأمام والخلف، وعمل اختبارات بوابات الغلق المؤقتة (الصيانة) للأهوسة الملاحية ومحطة الكهرباء، وتم عمل اختبارات اللحامات على بوابة sector gate بالهويس رقم (2) بالأمام وتم عمل اختبار بوابات الغلق المؤقتة لاتفاق الملء فى الأهوسة بالأمام.

مضيفا أن القناطر الجديدة تشمل 2 هويس و8 بوابات قطرية طولها 160 متر وعرضها 17 مترا و4 توربينات بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية.

ومن جهتها قالت المهندسة عزة تاج الدين وكيل وزارة الرى باسيوط، إن محافظة أسيوط تنتظر حدثا هاما، وهو تحويل مجرى النيل وغمر مشروع القناطر الجديدة بالمياه فى الأول من شهر يونيو ويستمر الغمر حتى 15 يوما تدريجيا، وأضافت أن المشروع سيكون نقلة حضارية للصعيد.

يذكر أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية من اكبر المشروعات العملاقة فى صعيد مصر حيث سيقوم المشروع بتحسين حالة الرى فى عدد 5 محافظات (أسيوط- المنيا- بنى سويف- الفيوم- الجيزة)، بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء كوبرى علوى حمولته 70 طنا بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية فضلاً عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات و300 فرصة عمل دائمة.



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