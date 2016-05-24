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بالصور.. رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية

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بالصور.. رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية بالصور.. رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية
إجتمع العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، بمدير مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية سمير حجازى عبد الكريم، لبحث التعاون المشتركة لتنمية مدينة الأقصر، والحد من البطالة بتشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب فى مدينة الأقصر، ووضع اللمسات الأخيرة، قبل زيارة وفد من البنك الدولى ومكتب الصندوق الاجتماعى بالقاهرة ومكتب الصندوق الاجتماعى بالاقصر لمقر (مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافه البيئيه بالاقصر).

وأوضح "نسيم"، تفاصيل المشروع قائلاً: "أن مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية يأتى ضمن المشروعات التى تم تنفيذها من قبل جمعية نور الإسلام، وهو ممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية بمنحة من البنك الدولى، ويهدف المشروع إلى المحافظة على نظافة وتجميل البيئة، وتوفير حوالى أكثر من 150فرصة بمدينة الأقصر فقط، وذلك دون المراكز والمدن الأخرى بمحافظة الأقصر".

حضر الإجتماع المهندس سامح ناجى صادق مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية، وحجاج نبوى رئيس قطاعات النظافة، وأحمد فتح الله رئيس حى شرق.

رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية (1)

رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية (2)

رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية (3)

رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية (4)

رئيس مدينة الإقصر يناقش مشروع تشغيل الشباب فى حملات النظافة البيئية (5)


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