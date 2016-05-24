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الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية ينظم غدا مؤتمرا عن "دعم وتمكين المرأة"

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الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية ينظم غدا مؤتمرا عن "دعم وتمكين المرأة" الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية ينظم غدا مؤتمرا عن "دعم وتمكين المرأة"
ينظم الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية مؤتمرا موسعا تحت عنوان "دعم وتمكين المرأة" بمشاركة الصندوق الاجتماعى للتنمية ومديرية التضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتأمين الصحى وممثلى بعض منظمات العمل المدنى التى تعمل فى مجال المرأة، وذلك فى العاشرة صباح غد الأربعاء فى مقر نقابة الصناعات الهندسية بالعجمى.

ويتم استعراض بعض المقترحات عن مشروعات خاصة بالمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات، خلال المؤتمر كما يناقش المؤتمر خطة الصندوق الاجتماعى الخاصة بتوظيف الشباب، ومشكلات المنتفعين من الفئات المعنية بالمؤتمر مع مستشفيات وعيادات التأمين الصحى بحضور الدكتور محمود الكسبانى مدير فرع شمال وغرب الدلتا.

وفى نهاية المؤتمر يتم تكريم سبعة سيدات مثاليات من الأمهات المعيلة و12 سيدة من أمهات الشهداء منهم 4 من قدامى النقابيات.


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