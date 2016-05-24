شلل مرورى على طريق طملاى-كفر داود يوميا بسبب غياب رجال المرور بالمنوفية

حالة من الاستياء والغضب تخيم على العاملين بمصانع وشركات مدينة السادات بمحافظة المنوفية وذلك بسبب الشلل المرورى على طريق طملاى، كفر داود يوميا نتيجة زحام السيارات على الطريق بسبب اختفاء رجال المرور عن تنظيم الحركة المرورية.

وقال إبراهيم عبد المنعم موظف إنهم يعانوا كل يوم أثناء الذهاب إلى العمل بسبب الشلل المرورى على طريق طملاى-كفر داود، وخاصة أمام كوبرى طملاى. وأرجع السبب إلى عدم تواجد رجال المرور لتسير الحركة المرورية.

وأوضح ذكى السيد ذكى عامل بإحدى الشركات فى مدينة السادات كل يوم نتأخر فى الذهاب إلى عملنا والسبب الشلل المرورى على طريق طملاى - كفر داود نتيجة عدم تواجد رجال المرور على الطريق والذى يعد الأهم فى المحافظة نظرا لأنه يمر عليه يوميا ما يقرب من 20 ألف عامل يعملون فى المناطق الصناعية بمدينة السادات.

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