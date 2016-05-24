التموين: أزمة زيت الطعام انتهت تماما والمخزون يكفى المصريين حتى 31 أغسطس

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه كان هناك نقص فى الزيت بمنافذ التموين وذلك بسبب أزمة الدولار ولكنه انتهى والزيت الموجود حاليا يكفى المصريين حتى يوم 31 أغسطس المقبل.

وأضاف حنفى فى تصريحات له، أن الوزارة تعمل على تطوير كروت التموين بالتعاون مع شركة فيزا ومايكروسوفت، مشيرا إلى أنه فى فترة قصيرة استطاعت الوزارة عمل طاقات تخزينية تساوى طاقات الخمسين سنة الماضية.

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