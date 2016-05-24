أخبار عاجلة

بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تمديد تكليف الصقر مديراً لتعليم الوادي

Google+ Print
تمديد تكليف الصقر مديراً لتعليم الوادي تمديد تكليف الصقر مديراً لتعليم الوادي

صقر الصقر

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قراراً بتمديد تكليف الأستاذ صقر فهاد الصقر مديراً للتعليم بمحافظة وادي الدواسر لمدة عام.

وعبر الصقر عن شكره وتقديره لوزير التعليم والقيادات في الوزارة على ما أولوه إياه من ثقة سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، وأن يحقق الأهداف التربوية والتعليمية التي يتطلع لها المسؤولين وفق السياسة التعليمية والتربوية لهذا الوطن المعطاء مؤكداً على أهمية تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات والارتقاء بمستوى تحصيلهم العلمي والمعرفي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية