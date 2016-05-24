تمديد تكليف الصقر مديراً لتعليم الوادي

صقر الصقر

أصدر وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى قراراً بتمديد تكليف الأستاذ صقر فهاد الصقر مديراً للتعليم بمحافظة وادي الدواسر لمدة عام.

وعبر الصقر عن شكره وتقديره لوزير التعليم والقيادات في الوزارة على ما أولوه إياه من ثقة سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن به، وأن يحقق الأهداف التربوية والتعليمية التي يتطلع لها المسؤولين وفق السياسة التعليمية والتربوية لهذا الوطن المعطاء مؤكداً على أهمية تسخير كافة الإمكانيات لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات والارتقاء بمستوى تحصيلهم العلمي والمعرفي.