جامعة الإمام تنظم ندوة عن التعليم والإعلام في باريس.. الخميس المقبل

تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بكراسي اليونسكو في الجامعة الخميس المقبل، بمقر المنظمة بباريس ندوة بعنوان "التعليم والإعلام والحوار: مرتكزات للتعايش الإنساني، ونبذ التطرف والإرهاب".

وأوضح مدير الجامعة ورئيس مجلس كراسي البحث د. سليمان بن عبدالله أبالخيل، أنه صدرت موافقة وزير التعليم على إقامة هذه الندوة التي تستهدف توسيع نطاق انتشار البرامج والفعاليات العلمية لكراسي اليونسكو في جامعة الإمام بما يسهم في وصول رسالة هذه الكراسي للمتخصصين والمهتمين في الأوساط العلمية العالمية، وإثراء النقاش حول واقع إسهامات التعليم والإعلام والحوار - وهي محاور رئيسة ترتكز حولها جهود منظمة اليونسكو العلمية والثقافية والبحثية، في تعزيز التفاهم والتعايش الإنساني ومواجهة الكراهية والاحتراب.

وبين أبا الخيل أن هذه الفعالية تأتي في إطار البرامج الدولية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تمتلك اليوم العديد من الشراكات مع كبريات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية عبر العالم، ومنها منظمة اليونسكو، حيث تضم الجامعة خمسة كراس دولية أحدها كرسي الملك عبدالعزيز للدراسات الإسلامية بالشراكة مع جامعة بولونيا بإيطاليا، والآخر كرسي حوار الحضارات المقام بالشراكة مع جامعة السوربون باريس1، بانتيون، والآخر، وثلاثة كراسي تحت مظلة منظمة اليونسكو، متخصصة في مجالات الحوار بين أتباع الديانات والثقافات، والإعلام المجتمعي، والجودة في التعليم العالي.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ونائب رئيس مجلس كراسي البحث، المشرف على الندوة د. فهد بن عبدالعزيز العسكر، أن الندوة ستقام بمشاركة ثلاثة من أساتذة كراسي البحث بالجامعة وعدد من المفكرين والباحثين من فرنسا، وستتناول عدة موضوعات.