براءتي اختراع في أنظمة المعلومات الجغرافية للدكتور خرمي

د. حسن خرمي

حاز عضو هيئة التدريس بجامعة جازان ووكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية د. حسن بن محسن خرمي وبمشاركة د. ماجد بن سعيد المرعشي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى براءتي اختراع في أنظمة المعلومات الجغرافية والتي بدأت إجراءات تسجيلها بمساعدة مكتب إدارة الملكية الفكرية بجامعة أم القرى وإيداعها ونشرها منذ العام 2014م.

وأوضح د. خرمي بأن براءة الاختراع الأولى كانت عبارة عن نظام تحديد ورصد ذكي ومؤتمة بالكامل لتقييم جودة المجاورات في المناطق والأحياء السكنية ولمراقبة التغيرات في أي منطقة أو حيز جغرافي بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية ذات تمييز مكاني عال.

ويعتمد هذا النظام الجغرافي الذكي على أنظمة الذكاء الاصطناعي كما يمكن للنظام رصد التغيرات التي قد تحصل في جودة المجاورات أو أي تغيرات تطرأ على أي منطقة جغرافية مثل المناطق الحدودية خلال فترات زمنية مختلفة.

أما براءة الاختراع الثانية فكانت عبارة عن نظام ذكي متكيف ومنهج لصناعة القرار لأي مشكلة لها بعد زماني وبعد مكاني، حيث يأخذ النظام بيانات المتغيرات التي لها علاقة بالمشكلة ذات البعد الزماني والمكاني (مثال استخدام المبيدات للسيطرة على مرض ينقله البعوض) ويعينها إلى المشاكل ذات العلاقة التي قد تؤثر وتتأثر من القرار (مثال التلوث البيئي). ويقوم النظام بوضع أوزان لكل متغير بناء على المعرفة المنشورة وآراء الخبراء. يشار إلى أن موقع المنظمة العالمية للبراءات الفكرية (World Intellectual Patent Organization ( نشر وصف ومعلومات براءتي الاختراع المسجلة بمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الاميركي (The United States Patent and Trademark Office).