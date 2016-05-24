تحديد مواعيد إقامة المهرجانات في الخرج

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة الخرج، أمس، الاثنين اجتماعاً برئاسة محافظ الخرج رئيس اللجنة شبيلي بن مجدوع آل مجدوع وذلك بقاعة الاجتماعات في ديوان المحافظة بالخرج.

وأوضح أمين عام اللجنة حسين بن عبدالهادي القحطاني أن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم الاطلاع على روزنامة المهرجانات والفعاليات لبعض الجهات الحكومية، وتم استعراض ما تم العمل عليه بعد زيارة وفد اللجنة لمنطقة القصيم.

وبين القحطاني أنه تمت الموافقة على تحديد مواعيد إقامة المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع بلديات الخرج والجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تحديد انطلاقة "مهرجان الخرج للتمور" في ١٥ / ١٠ / ١٤٣٧ هـ والذي سيقام في سوق الخضار الجديد غرب الخرج ويستمر لمدة شهر، وإقامة "مهرجان الخرج سياحة وتراث" في ١٩ / ١ / ١٤٣٨هـ في قصر الملك عبدالعزيز التاريخي ويستمر لمدة عشرة أيام فيما تم تحديد موعد انطلاقة "مهرجان ريف الخرج الأول" في ٢٨ / ٤ / ١٤٣٨هـ والذي يقام في متنزه الضاحي بمدينة الدلم ويستمر لمدة أسبوع.

وأشار القحطاني إلى أن اللجنة ناقشت إنشاء صندوق الرعايات الموحد للمهرجانات والفعاليات، وتشغيل بعض المواقع السياحية والتاريخية والأثرية ومنها قصر الملك عبدالعزيز التاريخي، وقصر بوجفان، وعريش الملك عبدالعزيز في بلدة السلمية، وعيون السيح، وساقي فرزان، كما تمت مناقشة المعوقات التي تواجه بعض المستثمرين في مجال السياحة الزراعية. وقال انه تم في ختام الاجتماع تشكيل اللجان المنظمة للمهرجانات وفريق العمل لدراسة إنشاء صندوق الرعايات الموحد، وتشكيل لجنة لوضع رؤية مستقبلية للمعالم السياحية والتاريخية والأثرية برئاسة نائب رئيس لجنة التنمية السياحة بالخرج رشيد بن محمد الخرجي.