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بالصور: أدم ساندلر برفقة شبيهه في افتتاح فيلمه

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الثلاثاء 24-05-2016 00:55

فاجأ النجم آدم ساندلر Adam Sandler الجميع عندما اصطحب معه الشاب الذي يشبهه في الشكل ماكس كيسلر Max Kessler إلى حفل افتتاح فيلمه الجديد.

وكان ماكس قد أحدث ضجة كبيرة مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نظراً للشبه الكبير بينه وبين النجم.

وحضر أدم، لافتتاح فيلمه الجديد" the do over" في مدينة لوس انجلوس الذي يشاركه به البطولة النجم داستين هوفمان.

وكان السبب وراء اصطحاب آدم ساندلر لشبيهه هو تحديه له عبر الإنترنت للظهور معه في نفس الوقت، كما أنه يحمل اسم شبيهه في فيلمه الجديد.

 

 



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