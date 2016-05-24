شاهد. ماذا فعل ورد النيل فى المياه برشيد وأسباب توقف الصيد

غطى ورد النيل فرع رشيد بمدن وقرى دسوق وفوه، واختفت المياه أسفل ورد النيل، وتحول مجرى النهر لكتلة خضراء، ورست مراكب الصيد على جانبى النيل، ومنها من ظل فى وسط نهر النيل، حيث لم يستطع الصيادون الوصول بها للشاطئ نظراً لكثافة ورد النيل، ما أعاق حركتهم وتوقفت أعمال الصيد، وبارت آلاف الأفدنة لعدم وصول مياه الرى للأراضى.

وقال محمد السيد محمد "صياد"، إن ورد النيل بفرع رشيد غطى المياه، وأعاق حركة مراكب الصيد، ما أجبرنا لتركها على جانبى النهر، وظلت عدد من المراكب فى وسط النهر، لم نستطع جذبها ناحية حافة النهر من ناحية قرى دسوق لكثافة ورد النيل.

وأضاف مسعد محمد على " مزارع " أن "الآلاف من الأفدنة بارت لعدم وصول مياه الرى لها، وعدم استجابة المسئولين بمديرية الرى بكفر الشيخ للاستغاثات المتتالية، ما أدى لتشقق الأرض وتلف شتلات الأرز، موضحاً أنه من بين أسباب عدم وصول مياه الرى للأراضى وجود ورد النيل بفرع رشيد.

وقال الدكتور محمد مصطفى أستاذ بمعهد البحوث بسخا، "تسبب تراكم وانتشار ورد النيل مؤخراً، فى انخفاض شديد لمنسوب المياه بترع كفر الشيخ، ما تسبب فى مشكلات كبيرة لمياه الشرب والرى، حيث يعتبر ورد النيل من النباتات المائية الشرهة لامتصاص المياه، كونه يتسبب فى فقد حوالى 3 مليارات متر مكعب من ماء النيل سنوياً، إضافة إلى تعطيله لحركة الملاحة النهرية، وقضائه على الأسماك التى لا تستطيع التكاثر فى وجوده لأنه يمنع أشعة الشمس من النزول إلى عمق المياه إضافة إلى امتصاص الأوكسجين من الماء ليلاً، لذا يجب على المسئولين فى الرى وحماية نهر النيل سرعة إزالة ورد النيل لإنقاذ آلاف الأفدنة التى بارت بسبب نقص مياه الرى بقرى محافظة كفر الشيخ".

- صحافة المواطن: انتشار ورد النيل بمصرف الباجورية فى الغربية

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