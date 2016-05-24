اليوم.. نظر دعوى إعادة الانتخابات على مقعد رئاسة حزب المصريين الأحرار

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى إعادة الانتخابات على مقعد رئيس حزب المصريين الأحرار .

كان سمير فرنسيس نقولا أقام دعوى حملت رقم 20463 لسنة 70ق اختصم فيها رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس حزب المصريين الأحرار، وطالب فيها بإعادة الانتخابات على منصب رئيس وأمين عام حزب المصريين الأحرار تحت إشراف قضائى كامل.

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