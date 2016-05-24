أخبار عاجلة

بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة العدل العراقية تعلن إعدام 22 مدانا بالإرهاب

Google+ Print
وزارة العدل العراقية تعلن إعدام 22 مدانا بالإرهاب وزارة العدل العراقية تعلن إعدام 22 مدانا بالإرهاب
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، أنها نفذت حكم الإعدام بحق 22 شخصا دينوا بـ"الإرهاب" وجرائم أخرى خلال الشهر الماضي.

وقال وزير العدل حيدر الزاملى فى بيان إن الوزارة "باشرت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والبالغ عددهم 22 محكوما بجرائم وأعمال إرهابية".

ونقل البيان عن الزاملى قوله أيضا، إنه مع انطلاق عملية استعادة مدينة الفلوجة من تنظيم داعش "نؤكد (...) أن الوزارة ماضية فى تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين".

وقالت منظمة العفو الدولية، إن بغداد أعدمت 26 شخصا على الأقل فى العام 2015.

وواجه العراق انتقادات واسعة من دبلوماسيين ومحللين ومنظمات حقوقية، يعتبرون أن الذين يتم إعدامهم ليسوا بالضرورة مذنبين بالجرائم التى حكموا من أجلها بالإعدام، نظرا إلى التى تقول أنه نظرا إلى الخلل فى النظام القضائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365