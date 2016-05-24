وزارة العدل العراقية تعلن إعدام 22 مدانا بالإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، أنها نفذت حكم الإعدام بحق 22 شخصا دينوا بـ"الإرهاب" وجرائم أخرى خلال الشهر الماضي.

وقال وزير العدل حيدر الزاملى فى بيان إن الوزارة "باشرت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والبالغ عددهم 22 محكوما بجرائم وأعمال إرهابية".

ونقل البيان عن الزاملى قوله أيضا، إنه مع انطلاق عملية استعادة مدينة الفلوجة من تنظيم داعش "نؤكد (...) أن الوزارة ماضية فى تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين".

وقالت منظمة العفو الدولية، إن بغداد أعدمت 26 شخصا على الأقل فى العام 2015.

وواجه العراق انتقادات واسعة من دبلوماسيين ومحللين ومنظمات حقوقية، يعتبرون أن الذين يتم إعدامهم ليسوا بالضرورة مذنبين بالجرائم التى حكموا من أجلها بالإعدام، نظرا إلى التى تقول أنه نظرا إلى الخلل فى النظام القضائي.