تعرف على أشهر الأطعمة المسببة لاضطرابات المعدة.. منها اللبن والمانجو

اضطرابات الجهاز الهضمى منتشرة بين الكثير من المصريين، نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة أو بسبب طبيعة جسمهم، الأمر الذى يحفز الإصابة باضطرابات بالأمعاء، والمعاناة من الانتفاخ والغازات وآلام البطن وأحيانا الإسهال، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أشهر الأطعمة التى قد تسبب اضطرابات الأمعاء، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "موجز القراء"، وتشمل:

1.الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات قد تسبب مشاكل بالأمعاء لدى البعض لأنها تغير توازن بكتيريا الفلورا النافعة الموجودة بالأمعاء، وتزيد نسب حدوث الالتهابات، ومن أبرز هذه الأكلات: المعجنات والأرز الأبيض والمكرونة والمقرمشات، ويجب استشارة الطبيب فورا إذا كنت تصاب بأى مشاكل فى الجهاز الهضمى بعد تناول هذه الأطعمة.

2.الدهون غير الصحية الموجودة فى اللحوم المصنعة ومنتجات الألبان كاملة الدسم واللحوم، والكثير من الأطعمة المعلبة تزيد من نسب الالتهابات ومشاكل الأمعاء، بخلاف أنها تعزز تراكم الدهون حول الكرش.

3.اللبن ومنتجات الألبان الغنية بسكر اللاكتوز: من الأغذية الشهيرة المرتبطة باضطرابات الأمعاء، حيث يفتقد بعض الأشخاص لوجود إنزيم اللاكتيز " lactase"، ويصاب بالإسهال وآلام البطن بمجرد تناول اللبن.

4.الأطعمة التى تحتوى على كمية كبيرة من سكر الفركتوز مثل التفاح والمانجو والبطيخ، وبعض الخضراوات مثل الأسبارجوس قد تساهم فى الإصابة بالانتفاخ والإسهال.

5.الثوم والبصل وبعض الأطعمة الغنية بالألياف الطبيعية مثل الخرشوف: تحتوى على أحد أنواع الألياف المعروف باسم "fructan"، ويعجز جسم بعض الأشخاص عن هضم هذه المواد، وبالتالى يصابون بالانتفاخ والغازات بمجرد تناولها.

6. البقوليات وبعض المكسرات مثل الكاجو والفستق: قد تسبب مشاكل الأمعاء لدى البعض، حيث تفتقد للإنزيمات التى تكسرها، وهو ما يجعل المهمة تقتصر فقط على بكتيريا الأمعاء التى تبذل مجهودا كبيرا لهضمها، وهو ما يؤدى لإنتاج كميات كبيرة من الغاز.

7.بعض المحليات الطبيعية والصناعية تسبب اضطرابات الجهاز الهضمى لدى البعض، حيث تمر هذه السكريات بصعوبة من جدران الخلايا وتهضمها بكتيريا الأمعاء، وتتسبب فى إنتاج كميات كبيرة من الغازات، ومن أبرز هذه الأكلات: القرنبيط والمشروم والخوخ والمشمش وسكر المانيتول.

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