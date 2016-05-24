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القبض على ربه منزل وعشيقها بعد إلقائهما الزوج فى ترعة بأسيوط

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القبض على ربه منزل وعشيقها بعد إلقائهما الزوج فى ترعة بأسيوط القبض على ربه منزل وعشيقها بعد إلقائهما الزوج فى ترعة بأسيوط
ألقى ضباط مباحث مركز أسيوط القبض على ربة منزل وعشيقها تخلصا من زوجها وألقى بجثته فى ترعة بحر يوسف بديروط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية بترعة بحر يوسف بجوار مستشفى حميات ديروط دائرة المركز.

بانتقال ضباط مباحث المركز والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال الجثة وأنها لذكر فى العقد الرابع من العمر وبمناظرتها وجد بها آثار لجرحين بجانب العين اليمنى واليسرى بمتابعة الصفة التشريحية تبين إصابته بكسر بالجمجمة.

توصلت التحريات إلى أن الجثة للمدعو "ج.ف.م" مبلط سيراميك ومقيم قرية بنى حسين مركز أسيوط والمبلغ بغيابه وباستدعاء شقيقه "ج.ف.م" فلاح ومقيم بنى حسين مركز أسيوط تعرف على الجثة وأفاد أنها لشقيقه المبلغ بغيابه وبالعرض على النيابة قررت تسليمه الجثة.

وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ر.ر.ع" حاصل على دبلوم، وزوجه المجنى عليه وتدعى "م.ط.ع" حاصلة على دبلوم يقيمان ذات الناحية وذلك لارتباطهما بعلاقة عاطفية غير مشروعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهم الواقعة.


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