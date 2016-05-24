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بالصور.. 160 أسرة فى الإسماعيلية يشكون من محاصرتهم بالقمامة ومياه الصرف

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بالصور.. 160 أسرة فى الإسماعيلية يشكون من محاصرتهم بالقمامة ومياه الصرف بالصور.. 160 أسرة فى الإسماعيلية يشكون من محاصرتهم بالقمامة ومياه الصرف
أكثر من 160 أسرة يقيمون فى منطقة يطلق عليها مساكن اللؤلؤة وتقع بالطريق الدائرى أمام منطقة كيلو2 وتتبع حى ثانى وهى 8 عمارات تتبع إحدى الجمعيات والعمارة الواحد هبها 20 وحدة سكنية بإجمالى 160 وحدة يسكنها 160 أسرة ونشب خلاف بين الجمعية التى قامت بإنشاء هذه الوحدات وبين المحافظة فلم يتم توصيل المرافق لهذه العمارات وظلت بدون مرافق لا كهرباء ولا مياه ولا طرق ولا صرف صحى، فغطت مياه الصرف الصحى المنطقة وتجمعت القمامة حول العمارات وأصبحت مرتعا للحيوانات الضالة وتهدد حياة السكان.

فى البداية يقول أحمد عيد من أهالى المنطقة نعيش حياه صعبة جدا الكهرباء غير موجودة منذ أكثر من شهرين كانت هناك مجموعة من الأعمدة تنير المنطقة ليلا وفوجئنا بإطفاء الأنوار وعد الإنارة ورفع الأعمدة، وعندما سألنا عن السبب قالوا لنا إن الجمعية هى المنوط بها توصيل الكهرباء ولم تدفع المستحقات المالية الخاصة بالكهرباء.

ويشير محمد عطوه إلى كارثة انتشار مياه الصرف بين العمارات وعدم وجود صرف صحى وانتشار القمامة فى كل بقعة من المنطقة وقدمنا شكاوى فى البيئة ولكن لم يهتم أحد.

ويضيف أحمد عبدالله من الأهالى: مشكلة الكلاب الضالة التى تتواجد بالمنطقة نتيجة لانتشار القمامة شكونا للطب البيطرى حيث تتجمع مئات الكلاب وخاصة فى الفترات المسائية وأيضا بالنهار فتمنع المواطنين من الخروج.

مساكن-اللؤلؤة-تحاصرها-مياه-الصرف-والقمامة-(1)

مساكن-اللؤلؤة-تحاصرها-مياه-الصرف-والقمامة-(2)

مساكن-اللؤلؤة-تحاصرها-مياه-الصرف-والقمامة-(3)

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