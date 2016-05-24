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أمريكا تدعو روسيا للضغط على "بشار" لوقف الغارات على المعارضة السورية

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أمريكا تدعو روسيا للضغط على "بشار" لوقف الغارات على المعارضة السورية أمريكا تدعو روسيا للضغط على "بشار" لوقف الغارات على المعارضة السورية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة دعت روسيا للضغط على حكومة الرئيس السورى بشار الأسد لوقف الغارات الجوية على قوات المعارضة فى حلب وضواحى دمشق.

وأفاد راديو (سوا) الأمريكي، مساء أمس الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أعرب، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، عن المخاوف جراء تلك الغارات الجوية التى يشنها جيش النظام السورى على قوات المعارضة والمدنيين الأبرياء فى حلب وضواحى دمشق.

وأضاف البيان أن واشنطن طالبت نظام الأسد بالتوقف فورا عن تصعيد الهجمات فى حلب وداريا وعن حصار المدن وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
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