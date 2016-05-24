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28 ألف فرصة عمل تنتظر الشباب بملتقى توظيف القوى العاملة

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28 ألف فرصة عمل تنتظر الشباب بملتقى توظيف القوى العاملة 28 ألف فرصة عمل تنتظر الشباب بملتقى توظيف القوى العاملة
تواصل وزارة القوى العاملة من فعاليات الملتقى الأول للتوظيف، لليوم الثانى على التوالى بمشاركة 68 شركة ومصنعا، ويوفر 28 ألفا و720 فرصة عمل بمركز شباب الساحل.

ويوفر الملتقى يوفر فرص عمل فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية " الطبية والهندسية والفندقية والالكترونية والاتصالات والمحاسبة، والصناعية، والتسويق، والنسيج والملابس الجاهزة، والأعمال الفنية والحرفية وفى مجال الأمن والحراسة وغيرها .

وتتوفر فرص العمل فى 7 مناطق هى الجديدة فى 7 شركات، والنزهة 23 شركة، ومدينة بدر3 شركات، والمعادى 7 شركات، ومدينة نصر20 شركة، والبساتين ودار السلام شركتين، وعابدين 6 شركات.

ويقام الملتقى تحت رعاية الوزارة، وتنظمة مديرية القوى العاملة بالقاهرة، تحت عنوان " نحو فرصة عمل .. آمنة .. حقيقية.. صادقة"، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءً بمركز شباب الساحل .


>- اليوم.. القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف لتوفير 18 ألف فرصة عمل فى 68 شركة بالقاهرة
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