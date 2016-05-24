"الوزراء" يوافق على تطوير معبد خنوم واستكمال محطات مياه أرمنت والقرنة

أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على استكمال مشروعات مياه الشرب فى محطة مياه إسنا، وخزانات أرمنت، ومحطة مياه القرنة، ومحطة مياه البغدادى، وأمر بتوفير كافة الاحتياجات المالية لإنهائها فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوزراء بحث معه الموقف الخاص بتدبير المبالغ المالية المطلوبة لاستكمال أعمال تطوير مشروع طريق الكباش السياحى العالمى، وتطوير معبد خنوم بإسنا، كما وجه باستغلال وزارة التربية والتعليم قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة لإنشاء مدارس جديدة بمحافظة الأقصر.

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