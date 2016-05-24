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"الكنيسة الكاثوليك": الفاتيكان يحاول إعادة الحوار مع الأزهر منذ سنوات

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"الكنيسة الكاثوليك": الفاتيكان يحاول إعادة الحوار مع الأزهر منذ سنوات "الكنيسة الكاثوليك": الفاتيكان يحاول إعادة الحوار مع الأزهر منذ سنوات
أعرب الأنبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، عن ترحيبه بنتائج اللقاء الذى جمع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بالقصر الرسولى أمس الاثنين، مؤكداً أن الفاتيكان حاول أكثر من مرة إعادة الحوار مع الأزهر طوال سنوات القطيعة فى الأعوام الخمسة الفائتة.

وأوضح المطران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جهود الفاتيكان لعودة الحوار تم تتويجها بزيارة شيخ الأزهر بعدما اتفق مع سفير الفاتيكان لدى القاهرة على قبول دعوة البابا فرنسيس، معتبراً الأمر رسالة للسلام العالمى.

وعن عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان، قال عزيز أن الحوار يحدث عادة بين طرفين مختلفين من أجل إزالة أوجه الخلاف وإرساء مبادئ الحب والتفاهم بينهما، وهو ما حدث، حيث تبنت الكنيسة الكاثوليكية تلك الخطوة مع مختلف الأديان والمعتقدات والفلسفات فى العالم.

ووصف مطران الجيزة الحوار بالخطوة المهمة، متمنياً أن يسفر ذلك عن جهود لإزالة الخلافات بين الأديان ومكافحة الإرهاب والتعصب الدينى.

وكان شيخ الأزهر، قد التقى بابا الفاتيكان، أمس الاثنين، على رأس وفد من المشيخة تسلم خلاله قلادة الرحمة من البابا فرنسيس، وأعلنا معا عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان بعد قطيعة خمس سنوات.

عاجل.. بابا الفاتيكان يهدى شيخ الأزهر قلادة الرحمة ويعلن عودة حوار الأديان
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