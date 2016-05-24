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البرلمان يعد مشروع قانون جديد لسياحة ذوى الاحتياجات الخاصة تنشيطا للاقتصاد

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البرلمان يعد مشروع قانون جديد لسياحة ذوى الاحتياجات الخاصة تنشيطا للاقتصاد البرلمان يعد مشروع قانون جديد لسياحة ذوى الاحتياجات الخاصة تنشيطا للاقتصاد
قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن اللجنة ستتعاون مع لجنة السياحة بالبرلمان، لتدشين سياحة لذوى الاحتياجات الخاصة، للمساهمة فى تنشيط السياحة الداخلية فى ، موضحاً أن هذه النوعية من السياحة تدر دخلاً جيداً للدولة المصرية فى المستقبل.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستتعاون من لجنة السياحة فى إعداد مشروع قانون سياحة لذوى الاحتياجات الخاصة، لأن من حقهم أن يكون لهم سياحة خاصة بهم مثل باقى المواطنين.

"تضامن البرلمان": مشروع قانون ذوى الاحتياجات الخاصة فى اللجنة لدراسته
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