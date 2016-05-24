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مدير جامعة سطام يتسلم إصدارات عمادة الدراسات العليا

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قدّم عميد الدراسات العليا بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز د. طلال المعجل عددًا من إصدارات العمادة لمدير الجامعة د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي. وأكد د. المعجل أن الإصدارات التي قُدّمت لمدير الجامعة تتمثل في دليل كتابة الرسائل العلمية، ودليل الدراسات العليا، والمهام الإدارية للعمادة والتقرير السنوي الذي يشتمل على معلومات وإحصائيات ومؤشرات بيانية وأنشطة ومنجزات تحققت خلال عام التقرير. وقال د. المعجل إن هذه الأدلة سوف تساعد على تنظيم العمل الإداري، وما يرشد الطلاب إلى كيفية إعداد الرسائل العلمية، وإحاطة الطلاب والطالبات بمجموعة الأنظمة والقوانين المنظمة للدراسات العليا بالجامعة.

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