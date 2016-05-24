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د. العمر: مسؤوليتنا كبيرة نحو المسارات الداعمة لنهضة رافدة لرؤية المملكة 2030

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رفع معالي مدير جامعة الملك سعود د. بدران بن عبدالرحمن العمر، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - على الثقة الملكية بالموافقة على التجديد له مديرًا لجامعة الملك سعود لمدة أربع سنوات قادمة.

وقال معاليه: إن هذه الثقة السامية أتشرف بها وأقرأ في مضامينها المسؤوليات الجِسام والمهام الكبيرة في تكليفي لإدارة هذه الجامعة العريقة التي تخرج منها رجال أكفّاء تولوا أكبر المناصب في قطاعات الدولة، وشغلوا مواقع مركزية في عدد كبير من مجالس الدولة الرئيسة.

وأوضح معاليه أن جامعة الملك سعود يمتد عمرها لأكثر من ستين عاماً، وتعقد عليها الرشيدة آمالاً كبيرة، مما يجعل حجم المسؤولية عليها كبير من خلال توجيهها نحو المسارات الداعمة لنهضة الوطن وتنميته وازدهاره، وجعلها رافدة لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تفعيل أهداف هذه الرؤية وتحقيق تطلعاتها الطموحة.

وأشار إلى أن جامعة الملك سعود ستستمر على هذا النهج في الإبداع والتميز، وستظل ماضية في تقديم رسالتها الوطنية، ملتزمة بأمانتها، ساعية بكل حرص لتفعيل دورها الذي لا ينحصر بالتأكيد على التعليم فحسب، بالإضافة إلى دورها في دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع.

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