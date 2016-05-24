معلم يكافئ أحد طلابه المنوم بالمستشفى

تفاجأ أحد الطلاب الذي يرقد في إحدى غرف التنويم بمستشفى فرسان العام بزيارة معلمه متحمدا سلامته بعد نجاته من حادث مروري كاد ان يودي بحياته.

وفي التفاصيل،، أن معلم اللغة العربية بالمجمع التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم بفرسان والمشرف على برنامج فطن المعلم علي محمد سهيل زار تلميذه الذي يدرس في الصف الثاني المتوسط جواد أحمد صيادي، وقدم له شهادة شكر وتقدير لإسهاماته في برنامج فطن الذي يحمي الشباب من الانحراف واطمأن على سير اختباراته. وثمن الطالب هذه المبادرة من معلمه التي ستكون له دافعا لبذل مزيد من الجد والاجتهاد.

يشار أن برنامج فطن هو أحد البرامج الهادفة التي تتبناها وزارة التعليم بهدف حماية الشباب من الانحرافات الفكرية والسلوكية وتعزيز اللحمة الوطنية لدى الشباب.