ضبط 655 قطعة أدوات كهربائية مغشوشة فى محل بالقاهرة

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لتجارة الأجهزة الكهربائية المغشوشة و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابه العامه التحقيق.

تلقت شرطة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بقيام صاحب محل لتجارة الاجهزة الكهربية غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدما خامات رديئة ومقلدة والمعاد تدويرها مرة أخرى والخالية من أى فواتير أو مستندات تدل على مشروعيتها ومقلدة للشركات الكبرى ومجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها بالأسواق.

على الفور تم ضبط صاحب المحل وبمداهمة المكان المتحرى عنه تم ضبط 655 قطعة ادوات كهربائية مجهولة المصدر،، تم تحرير المحضر اللازم .

ضبط صاحب محل يبيع أدوات كهربائية مغشوشة بالقاهرة

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