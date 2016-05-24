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عزاء جماعى بالغربية لضحايا الطائرة المنكوبة من أبناء المحافظة اليوم

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عزاء جماعى بالغربية لضحايا الطائرة المنكوبة من أبناء المحافظة اليوم عزاء جماعى بالغربية لضحايا الطائرة المنكوبة من أبناء المحافظة اليوم
قرر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، إقامة عزاء جماعى لضحايا الطائرة المنكوبة من أبناء محافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، بدار المناسبات بطنطا، بحضور اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الغربية لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا.

- الثلاثاء.. عزاء جماعى لضحايا الطائرة المنكوبة من أبناء محافظة الغربية
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