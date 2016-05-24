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لجنة من السلامة البحرية تلتقى صيادى عزبة البرج بدمياط الخميس

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لجنة من السلامة البحرية تلتقى صيادى عزبة البرج بدمياط الخميس لجنة من السلامة البحرية تلتقى صيادى عزبة البرج بدمياط الخميس
وافق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس على موعد زيارة اللجنة المشكلة لبحث مشاكل الصيادين بدمياط يوم الخميس 26 مايو المقبل.

وكان النائب ضياء الدين داود نائب مركز ومدينة دمياط قد تواصل مع وزير النقل اليوم لبحث مشاكل الصيادين، وقال فى بيان صحفى إن وزير النقل قرر بعد لقائه معه داخل لجنة النقل بمجلس النواب وقف تنفيذ القرار 287 لسنة 2011 لمدة ثلاثة شهور، وتم إخطار اللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية بهذا للتنفيذ، كما قررت لجنة النقل بالمجلس تشكيل لجنة مشتركة مع قيادات وزارة النقل لزيارة الصيادين بدمياط لبحث الأزمة وسبل إلغاء هذا القرار والموعد المقترح لزيارة اللجنة منتصف الأسبوع القادم بعد إخطار رئيس مجلس النواب بترتيبات الزيارة.

كانت عشرات مراكب الصيد قد اصطفت صباح اليوم أمام مبنى التفتيش البحرى لإعلان احتجاجها على قرار التفتيش البحرى بإلزام المراكب بتوفير جهاز لاسلكى ورماص بحرى للإنقاذ وهو ما اعتبره أصحاب المراكب قرارات تعسفية.


> بالفيديو والصور.. اصطفاف مراكب الصيد بعزبة البرج أمام التفتيش البحرى.. اعرف السبب
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مصر 365

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