رسميا.. الهند تقرر منع مواطنيها من السفر إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أمس الاثنين، حظر السفر إلى ليبيا، مؤكدة أنها أخطرت سلطات الهجرة لاتخاذ الإجراءات الكافية لتنفيذ هذا القرار.

وذكرت الخارجية الهندية ، فى بيان نشر فى ليبيا، " إنه فى ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة فى ليبيا، والتهديدات الأمنية والتحديات التى يواجهها الهنود داخل المناطق والمدن الليبية، قررت الحكومة فرض حظر السفر على الرعايا الراغبين فى التوجه إلى ليبيا، بغض النظر عن الأسباب".

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، ديسمبر الماضي، إجلاء حوالى 3600 هندى من ليبيا، وأشارت إلى أن هناك حوالى ألفى هندى ما زالوا يعملون داخل ليبيا.

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