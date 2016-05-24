اليوم.. أولى جلسات طعن "الداخلية" على حكم إلغاء مسابقة التعيين بالحماية المدنية

تنظر الدائرة السادسة عشر بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن وزارة الداخلية، لبطلان حكم المحكمة الإدارية للرئاسة بإلغاء مسابقة وزارة الداخلية لعام 2013 والتى أعلن عنها داخليا والخاصة بالتعيين فى الإدارة العامة للحماية المدنية إلغاء كليا.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى التى حملت رقم 5336 لسنة 60 قضائية، ضد كل وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية والتى حصل على الحكم المتقدم فيها من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.

24 مايو.. نظر طعن "الداخلية" على حكم إلغاء مسابقة التعيين بالحماية المدنية

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