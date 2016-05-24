جنايات الجيزة تنظر اليوم محاكمة 16 متهماً فى قضية "خلية إمبابة"

تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 16 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلل بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

تأجيل محاكمة المتهمين فى "خلية إمبابة" لـ24 مايو الجارى