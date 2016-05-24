أخبار عاجلة

بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون التظاهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جنايات الجيزة تنظر اليوم محاكمة 16 متهماً فى قضية "خلية إمبابة"

Google+ Print
جنايات الجيزة تنظر اليوم محاكمة 16 متهماً فى قضية "خلية إمبابة" جنايات الجيزة تنظر اليوم محاكمة 16 متهماً فى قضية "خلية إمبابة"
تنظر، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 16 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأمانة سر أحمد صبحى عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلل بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

تأجيل محاكمة المتهمين فى "خلية إمبابة" لـ24 مايو الجارى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365