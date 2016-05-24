بالفيديو. نجلاء بدر تفجر مفاجأة وتكشف سر انسحاب محمد منير بعد طلبه زواجها

قالت الفنانة نجلاء بدر، أن المطرب محمد منير طلب الزواج منها وقابل والدتها لأن والدها كان خارج البلاد، ولكنه انسحب قبل كتب الكتاب مباشرة، وأنها تكن كل الاحترام لمنير وسعيدة بنجاحه لأنه رمز كبير لمصر.

وأضافت بدر خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج بوضوح مساء اليوم الاثنين أنه فى حالة الارتباط بمنير فالعلاقة محكوم عليها بالفشل لأن فارق السن كبير، كما أن طبيعة الحياة مختلفة، مشيرة إلى أن محمد منير طلب منها فى حالة الزواج التوقف عن العمل، وأنه غنى لها أغنية لما النسيم، وأنها سعيدة بذلك جدا.

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