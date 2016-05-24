"ثقافة أسوان": برامج ثقافية ودينية متنوعة خلال شهر رمضان

انتهى فرع ثقافة أسوان، من إعداد برامج ثقافية وأنشطة متنوعة تُنفذ داخل المواقع الثقافية المختلفة بالمحافظة، خلال شهر رمضان المقبل.

وقال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن شهر رمضان المبارك سيشهد إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والدينية المختلفة بفروع ومواقع الثقافة داخل محافظة أسوان، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيشمل عقد محاضرات وندوات وأمسيات شعرية، وإقامة معارض فنية مختلفة، ومعارض للكتب، وتقديم العديد من العروض الفنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة توشكى للفنون التلقائية، وفرقة أسوان للموسيقى العربية، وفرق كورال أطفال، وفرقة أبوسمبل للفنون الشعبية.

وأضاف مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن برنامج رمضان سيشمل أيضاً تقديم برنامج بعنوان "رمضان يجمعنا" للأطفال بقصور ثقافة أسوان وكوم أمبو ودراو وإدفو ونصر النوبة، ويضم ورش فنية ومحاضرات وعروض فنية مختلفة للأطفال، ومسابقات ثقافية للصغار، وأيضاً فى حفظ القران الكريم.

وأوضح "إدريس"، بأن هناك مقاهى ثقافية سيتم تدشينها فى قصرى ثقافة أسوان وكوم أمبو، وتشمل تقديم العديد من العروض الفنية للفرق، بجانب الإنشاد الدينى والابتهالات والمسابقات الدينية واكتشاف المواهب، لافتاً إلى أن هناك العديد من برامج الاهتمام بذوى الإعاقة، وتمكين المرأة.

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