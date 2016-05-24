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رئيس الوزراء الجزائرى يأمر بغلق كافة القنوات التلفزيونية غير المعتمدة

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رئيس الوزراء الجزائرى يأمر بغلق كافة القنوات التلفزيونية غير المعتمدة رئيس الوزراء الجزائرى يأمر بغلق كافة القنوات التلفزيونية غير المعتمدة
أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أنه سيتم إغلاق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، مشيرا إلى أنه من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة هناك خمس قنوات فقط معتمدة، مشددا على عدم السماح بتجاوز القانون.

وقال سلال ـ خلال لقائه مع عدد من الصحفيين أمس الاثنين، إنه كلف وزير الإعلام، حميد قرين، بتنظيم أوضاع القطاع السمعى البصرى فى أقرب وقت انتظارا لتشكيل سلطة الضبط فى الأسابيع المقبلة، وهى كيان إدارى مستقل عن يتكون بصفة أساسية من صحفيين يخول لهم منح التراخيص بممارسة النشاط للفضائيات الخاصة، وسحبها منها فى حال تجاوز قانون السمعى البصرى الصادر فى 2013 .

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تطوير القطاع السمعى البصري، فى محيط نظيف وفى ظل احترام القانون وأخلاقيات المهنة، معربا عن الأسف لعدم تجسيد هذه المعايير، لافتا إلى أن بعض القنوات تمارس التشهير الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل، وتمارس ما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع باستعمال الكراهية والفتنة.

وهاجم سلال، أشخاصا يمارسون الابتزاز والقذف والضغط على كوادر الدولة تحت غطاء النشاط الإعلامى والتعددية الإعلامية والبحث عن المعلومة منتقدا ما أسماه "خطاب الفتنة والعنف والتهرب من دفع الضرائب وإخفاء عوائد الإشهار".
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