روسيا: جبهة النصرة تستعد للهجوم على دمشق ومحاصرة الجيش السورى فى حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابية مستعدون لإطلاق هجوم واسع على مواقع القوات السورية، فى منطقة الغوطة الشرقية وريف العاصمة دمشق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء أمس الاثنين، عن رئيس مركز حميميم لتنسيق المصالحة بين أطراف الأزمة السورية، الجنرال سيرجى كورالينكو، قوله "قامت المجموعات المسلحة التابعة لجبهة النصرة وفصائل المعارضة، التى انضمت إلى التنظيم، بإعادة ترتيب قواتها واستكمال حاجتها من الأسلحة والذخائر، وهى مستعدة الآن لتنفيذ عمليات هجومية".

وأشار الجنرال الروسي، إلى أن صحة هذه المعلومات تؤكدها معطيات العسكريين الروس والاستخبارات السورية، مضيفا أن هذه الاستنتاجات والتقديرات تؤكدها أيضا عمليات غير منقطعة لقصف مواقع الجيش السورى فى الغوطة الشرقية واستهداف أحياء سكنية فى مدينة دمشق من قبل المسلحين.

وفى سياق متصل، أفاد الجنرال الروسى بأن تنظيم "جبهة النصرة" ينجز عملية تشكيل مجموعة قتالية تضم حوالى 6 آلاف من مسلحيه فى محافظة حلب من أجل محاصرة قوات الجيش السورى فى محيط المدينة، من خلال شن هجوم واسع فى جنوبها وقطع الطريق إلى مدينة نبل شمالا.

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